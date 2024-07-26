В Раде рассмотрят законопроект для возвращения из-за рубежа украинцев

В Верховной Раде рассмотрят законопроект о создани министерства демографии и диаспоры, а также фонда восстановления демографического потенциала, чтобы стимулировать уехавших за рубеж украинцев вернуться на родину.
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