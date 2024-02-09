Ольга Серябкина снялась в бикини

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном купальнике на пляже. Соответствующая публикация появилась в сторис в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).