Экспорт газа по «Турецкому потоку» в Европу достиг рекорда в феврале

Поставки российского газа в Европу через «Турецкий поток» в феврале 2025 года показали значительное увеличение, составив 1,55 миллиарда кубометров и увеличившись на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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