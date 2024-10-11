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Прогулочная зона появилась вдоль реки Карасу в Алматы

Прогулочная зона появилась вдоль реки Карасу в Алматы

На заброшенных участках в Алматы появились новые досуговые места. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, в Турксибском районе мегаполиса завершено благоустройство русла реки Карасу и строительство новой досуговой зоны по улице Таштитова.

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