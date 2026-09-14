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Регионы России

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Xiaomi представила доступные планшеты Pad 9 и Pad 9 Pro с новейшими процессорами

Xiaomi представила доступные планшеты Pad 9 и Pad 9 Pro с новейшими процессорами

Обе модели оснащены дисплеями с разрешением 3,2K и высокой частотой обновления: у Pad 9 диагональ экрана составляет около 11,2 дюйма, а у Pad 9 Pro — более крупная 12,5-дюймовая панель с частотой обновления до 144 Гц.

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