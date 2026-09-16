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Никита Мазепин может стать владельцем компании-издателя «Мира танков»

Никита Мазепин может стать владельцем компании-издателя «Мира танков»LAT Images / HaasЭкс-пилот Формулы 1 Никита Мазепин может стать совладельцем игровой компании «Леста Игры» — разработчика и издателя «Мир танков» и «Мир кораблей», передаёт Forbes.

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