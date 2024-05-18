ЦБ намерен расширить признаки нелегальных операций

Банк России разработал проект указания, вносящего изменения в требования к правилам внутреннего контроля финорганизаций в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщил ЦБ.
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