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Погибшую при атаке ВСУ главу участкового избиркома Астанину похоронили

Погибшую при атаке ВСУ главу участкового избиркома Астанину похоронили

t.me/Балицкий Евгений Состоялись похороны председателя участковой избирательной комиссии (УИК) № 394 Елены Астаниной, которая погибла при ударе беспилотника в Запорожской области.

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