Пошлина за выдачу биометрического загранпаспорта вырастет на 20% с 1 июля 2024 года

Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин резидент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий с 1 июля 2024 года госпошлину за выдачу биометрического загранпаспорта с 5 до 6 тысяч рублей.
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