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Газета.ру

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МККК: за последние четыре года в мире начались 12 новых конфликтов

МККК: за последние четыре года в мире начались 12 новых конфликтов

Глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич в интервью «Ведомостям» заявила, что за последние четыре года в мире начались 12 новых конфликтов.

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