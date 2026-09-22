МККК: за последние четыре года в мире начались 12 новых конфликтов

Глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич в интервью «Ведомостям» заявила, что за последние четыре года в мире начались 12 новых конфликтов.
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