Пан Кассад подводит итоги таки состоявшегося обмена 1000 на 1000:Состоялся еще один обмен военнопленными в рамках большого обмена.
Кто эти люди?
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Пан Кассад подводит итоги таки состоявшегося обмена 1000 на 1000:Состоялся еще один обмен военнопленными в рамках большого обмена.
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