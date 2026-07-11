"Мы придём за вами". Враг кошмарит курских добровольцев. Почему по ТВ об этом не говорят?

На Сумщине продолжаются бои: после разгрома вторгшейся в Курскую область группировки ВСУ российские военные решают задачу создания зоны безопасности, а рядом с ними работают десятки добровольцев, взявших на себя заботу о беженцах и фронтовиках.
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