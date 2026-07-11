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Царьград

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"Мы придём за вами". Враг кошмарит курских добровольцев. Почему по ТВ об этом не говорят?

"Мы придём за вами". Враг кошмарит курских добровольцев. Почему по ТВ об этом не говорят?

На Сумщине продолжаются бои: после разгрома вторгшейся в Курскую область группировки ВСУ российские военные решают задачу создания зоны безопасности, а рядом с ними работают десятки добровольцев, взявших на себя заботу о беженцах и фронтовиках.

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