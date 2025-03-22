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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хедегарт хочет продолжить карьеру в биатлоне, несмотря на серебро лыжного Кубка мира: «Но если на чемпионате Норвегии дела пойдут плохо, то я сильно засомневаюсь»

В марте 23-летний норвежец Хедегарт стал серебряным призером «разделки» на 10 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Осло.

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