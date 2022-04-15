На карте школьника Уссурийска будет изображение тигра

На карте школьника Уссурийска будет изображение тигра

Определить, из какого города Приморского края — Владивостока, Уссурийска или Находки — школьник, можно будет по виду карты учащегося.

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