Открытие новой группы нейронов может привести к более эффективным методам лечения ожирения

Учёные из Института метаболизма Макса Планка (Max Planck Institute for Metabolism Research) обнаружили небольшую группу нейронов в гипоталамусе мозга мышей, которая напрямую влияет на пищевое поведение и увеличение веса.
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