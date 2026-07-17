❕ В Севастополе ввели график отключений света «3 через 3» Из‑за стабилизации нагрузки в городе перешли на график временных ограничений «3 через 3»: 3 часа — свет есть, 3 часа — перерыв.
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❕ В Севастополе ввели график отключений света «3 через 3» Из‑за стабилизации нагрузки в городе перешли на график временных ограничений «3 через 3»: 3 часа — свет есть, 3 часа — перерыв.