👣 На плато Ай-Петри благоустроили новый туристический маршрут Путь состоит из двух участков. Общая протяжённость – 25 километров.
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👣 На плато Ай-Петри благоустроили новый туристический маршрут Путь состоит из двух участков. Общая протяжённость – 25 километров.