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Прокуратура Мангистау пресекла незаконные проверки бизнесменов

Прокуратура Мангистау пресекла незаконные проверки бизнесменов

Анализ применения налогового законодательства, проведенный прокуратурой области, показал, что налоговая служба необоснованно назначила комплексные проверки в деятельности   трех  субъектов предпринимательства.

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