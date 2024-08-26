Прокуратура Мангистау пресекла незаконные проверки бизнесменов

Анализ применения налогового законодательства, проведенный прокуратурой области, показал, что налоговая служба необоснованно назначила комплексные проверки в деятельности трех субъектов предпринимательства.
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