Стало известно, сколько процентов жителей Санкт-Петербурга сортируют мусор

Такая схема вошла в обиход почти трети опрошенных граждан Опрос, проведенный изданием «Петербургский дневник» совместно с порталом «Единая карта петербуржца» (ЕКП) показал, как жители города сортируют мусор.
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