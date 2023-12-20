Pressfeed: профессии таролога и блогера вошли в топ-10 самых медийных в 2023 году Сервис журналистских запросов Pressfeed составил топ-10 самых медийных профессий 2023 года на основании количества комментариев экспертов СМИ, направленных через сервис в ответ на запросы журналистов.