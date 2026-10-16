БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Отопительный сезон снова сорван: платежи за ЖКХ ушли в трубу, причем старую

Отопительный сезон снова сорван: платежи за ЖКХ ушли в трубу, причем старую

Система ЖКХ должна стать частью государственной политики, как в Китае Ирина Мишина Фото: Екатерина Сычкова/URA.

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