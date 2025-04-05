Во Франции заявили о вмешательстве в дела страны из-за поддержки Трампом Ле Пен

Global Look Press / Alexis Sciard / Keystone Press Agency Поддержка президентом США Дональдом Трампом лидера французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен является прямым вмешательством во внутренние дела страны.
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