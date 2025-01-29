Путин: Зеленский не может отменить запрет на ведение переговоров с РФ

Российский лидер назвал Зеленского нелегитимный президентом Президент РФ Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный указ о запрете переговоров с Россией.
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