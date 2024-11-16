В Казахстане улучшат качество питания в школьных столовых

В казахстанских школах необходимо повышать качество питания детей. Агропромышленные предприятия страны должны стать партнёрами образовательных учреждений, отметил Касым-Жомарт Токаев на первом Форуме работников сельского хозяйства, передает «24KZ».
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