Подросток пострадала при сбросе взрывоопасного предмета ВСУ в Горловке

Три человека, в том числе подросток, пострадали при сбросе военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) взрывоопасного предмета на автомобиль в Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии