Международный студенческий форум «Диалог культур: Россия – исламский мир» впервые пройдет в Казани. В нем примут участие студенты, молодые исследователи и активисты из 22 стран, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.
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