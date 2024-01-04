Теракт в Иране унес жизни 95 человек

Во время церемонии, посвященной годовщине гибели командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС) генерала Касема Сулеймани на кладбище Голзар-е Шохада в провинции Керман, произошло два взрыва.
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