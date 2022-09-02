Стало известно о расстреле выживших солдат ВСУ при отступлении под Харьковом

Минобороны: бойцы «Кракена» расстреляли выживших при неудачном контрнаступлении солдат ВСУ Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что бойцы Минобороны: бойцы «Кракена» расстреляли выживших при неудачном контрнаступлении солдат ВСУ Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что бойцы украинского батальона «Кракен» расстреляли выживших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) при неудачном контрнаступлении на Харьковском направлении.