Представлен тизер корейского фантастического боевика “Охотники с пустоши”Представлен новый трейлер к предстоящему корейскому фантастическому боевику Netflix “Охотники с пустоши”, рассказывающему об охотнике (Ма, также известный как Дон Ли), пытающемся выжить среди развалин и руин.