Созин заявил, что хет-трик Дзюбы не сыграет роли в возвращении игрока в сборную России

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о возможном вызове нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы после хет-трика в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", который возглавляет главный тренер сборной России Валерий Карпин.