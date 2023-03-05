Газета.ру

8 018 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елизавета Белая
    Да уже давным давно все понимают что Байден не более чем заставка.Первая леди США н...
  • Александр Чумак
    Никаких "врагов", а это чисто финансовая сделка и с обоюдной выгодой!. Детали коммерческой сделки пока не разглашаютс...РФ подписала мемо...
  • Lana_Borei Иванова
    А она компетентна?Урсула фон дер Ля...

Созин заявил, что хет-трик Дзюбы не сыграет роли в возвращении игрока в сборную России

Созин заявил, что хет-трик Дзюбы не сыграет роли в возвращении игрока в сборную России

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о возможном вызове нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы после хет-трика в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом", который возглавляет главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх