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Санкции против России расширяются: Норвегия присоединилась к 14-му пакету

Санкции против России расширяются: Норвегия присоединилась к 14-му пакету

Норвегия присоединилась к 14-му пакету санкций Европейского союза, направленных против России. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Норвегии, подчеркнув таким образом солидарность скандинавского государства с позицией ЕС.

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