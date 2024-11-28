Кобахидзе заявил, что помиловать Саакашвили бессмысленно

Если нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили помилует экс-президента Михаила Саакашвили, то это все равно не будет иметь практического смысла из-за текущих уголовных дел, заявил исполняющий обязанности главы правительства Ираклий Кобахидзе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии