Кобахидзе заявил, что помиловать Саакашвили бессмысленно

Если нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили помилует экс-президента Михаила Саакашвили, то это все равно не будет иметь практического смысла из-за текущих уголовных дел, заявил исполняющий обязанности главы правительства Ираклий Кобахидзе.