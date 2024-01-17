Читаю я некоторых персонажей и тихо офигеваю от их, кхм, «незамутнённости». А ведь факты просты и лежат на поверхности.
Дорогие друзья, всё!
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Регина Толстоброва
И не надо им ничего давать. своих последних солдат потеряют.
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23 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
это точно !чем больше банде зеленского дают оружия и денег тем быстрее окончательно исчезнет украина с карты мира и президент террорист ещё больше уничтожит военных и народ территории 404!!!!!!
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22 час.
Сергей Дмитриев
"Эн,да... СитуПация комиксная, однако.Надо Зеле поставить условие перевести мову на латиницу, дескать,тогда мы подумаем, где найти баксов на помощь украйне. Ради денЮХ Зеля быстренько провернёт перевод.
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22 час.
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