Дорогие друзья, всё!

И не надо им ничего давать. своих последних солдат потеряют.

ЛБ

Людмила Боченкова

это точно !чем больше банде зеленского дают оружия и денег тем быстрее окончательно исчезнет украина с карты мира и президент террорист ещё больше уничтожит военных и народ территории 404!!!!!!