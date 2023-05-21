В США рассказали, почему до сих в стране не решена проблема с государственным долгом

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала о том, что проблема госдолга США до сих пор осталась нерешенной из-за работы спикера Палаты представителей Кевина Маккарти и его команды.
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