Не доверяю Bloomberg, но говорят... Саудовская Аравия распродаст долги G-7 в случае конфискации активов России

Предупреждение было сделано странам ЕС, сообщили люди, знакомые с вопросом. Этот шаг подчеркивает растущее дипломатическое влияние Саудовской Аравии Министерство финансов королевства сообщило некоторым коллегам по G-7 о своем несогласии с этой идеей, направленной на поддержку Украины, а один человек назвал это завуалированной угрозой.