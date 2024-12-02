DPA: Шольц прибыл в Киев с визитом

Наверное привез нашим ребятам "гостинцев" от немчуры- и так каждый раз, как приедет какая нибудь сволочь в киев того и глядишь начнут наступать хохлы, это закономерность.

Николай Герасименко

Я не могу всего знать о стратегии нашего МО, но глядя на систематические посещения европейских верховных имбецилов Хохлостана, одного не могу понять, почему они до сих пор имеют возможность перемещаться по ж/дороге от западной границы до Киева. Может уже давно пора прервать эту нитку для любителей комфортных спальных вагонов.