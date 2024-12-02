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DPA: Шольц прибыл в Киев с визитом

DPA: Шольц прибыл в Киев с визитом

Канцлер Германии Олаф Шольц на поезде прибыл в Киев с визитом впервые за последние 2,5 года, сообщает DPA.

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Комментарии
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ВБ
Владимир Бурцев
Наверное привез нашим ребятам &quot;гостинцев&quot; от немчуры- и так каждый раз, как приедет какая нибудь сволочь в киев того и глядишь начнут наступать хохлы, это закономерность.
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22 час.
Николай Герасименко
Я не могу всего знать о стратегии нашего МО, но глядя на систематические посещения европейских верховных имбецилов Хохлостана, одного не могу понять, почему они до сих пор имеют возможность перемещаться по ж/дороге от западной границы до Киева. Может уже давно пора прервать эту нитку для любителей комфортных спальных вагонов.
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21 час.

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