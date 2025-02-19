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Силовики задержали жителя Севастополя за призывы убивать россиян

Силовики задержали жителя Севастополя за призывы убивать россиян

Жителя Севастополя задержали за публичные призывы к убийству россиян, сообщили в УФСБ по региону. Крымчанин под псевдонимом Saint Paul в Telegram размещал посты с призывами к насильственным действиям в отношении россиян.

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