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В США заявили о потере благосклонности американцев к запросам Зеленского

В США заявили о потере благосклонности американцев к запросам Зеленского

Представители Республиканской партии США и простые американцы будут менее благосклонны к запросам украинского президента Владимира Зеленского (срок полномочий истек в мае) во время его следующего визита в страну.

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