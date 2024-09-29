Представители Республиканской партии США и простые американцы будут менее благосклонны к запросам украинского президента Владимира Зеленского (срок полномочий истек в мае) во время его следующего визита в страну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии