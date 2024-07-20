В СК предложили ставить мигрантов на воинский учёт одновременно с выдачей паспорта

В ведомстве разработали ряд мер в сфере миграционной политики.Следственный комитет России направил в Государственную Думу предложения по противодействию преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики.
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