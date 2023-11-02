Протест США — Россия возвращает ракеты на Кубу

AB

Anlrey Boracow

Америкосы заявили протест. Это нормально, это вполне предсказуемо. Но протест не арест, заявили - рассмотрим, не факт, что рассмотрим как хотят америкосы, очень даже может быть, что имеемое ракетное оружие ВМФ РФ на Кубе расширим и углубим. Почему нет? Не вижу причин для отказа от размещения ракет на Кубе