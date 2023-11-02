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Протест США — Россия возвращает ракеты на Кубу

Протест США — Россия возвращает ракеты на Кубу

9,3K прочитали Вопрос роста военного сотрудничества России и Кубы «задел за живое» политическое руководство США.

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Комментарии
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Лев Добрый
Это очень хорошо, давно бы так!👀👍👈
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2 д.
AB
Anlrey Boracow
Америкосы заявили протест. Это нормально, это вполне предсказуемо. Но протест не арест, заявили - рассмотрим, не факт, что рассмотрим как хотят америкосы, очень даже может быть, что имеемое ракетное оружие ВМФ РФ на Кубе расширим и углубим. Почему нет? Не вижу причин для отказа от размещения ракет на Кубе
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2 д.

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