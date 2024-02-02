За спиной Путина – то, чего нет ни у одной страны мира. Президент запустил строительство атомного ледокола "Ленинград"

27 января 3,3K прочитали Президент Российской Федерации Владимир Путин побывал на церемонии начала строительства отечественного атомного ледокола «Ленинград», где заявил, что Россия обладает самым большим и наиболее квалифицированным ледокольным флотом во всем мире.
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