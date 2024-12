Популярный китайский автобренд поднял цены в России

Цены на большинство моделей Changan 2024 года выросли на 20-100 тысяч рублей. На 20 тысяч подорожали седаны Alsvin и EADO Plus, лифтбек Uni-V и купеобразный кроссовер Uni-T, на 30 тысяч – кроссовер CS35 Plus New и пикап Hunter Plus.