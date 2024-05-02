В Еланском районе водитель решил проверить на прочность здание 🫣🫣🫣 По предварительной информации, 2 мая в 01-00 час.
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В Еланском районе водитель решил проверить на прочность здание 🫣🫣🫣 По предварительной информации, 2 мая в 01-00 час.