В эстонском Тарту открылся новый центр по разработке стратегии кибервойн

В эстонском городе Тарту открылся новый центр по разработке стратегии и ведению кибервойн. Как пишет газета "Известия", на этой базе специалисты НАТО станут проводить исследования, испытания и разработки в области радиоэлектронной борьбы.
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