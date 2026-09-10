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Аргументы и Факты

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В Марокко заявили, что страна примет финал ЧМ по футболу 2030 года

В Марокко заявили, что страна примет финал ЧМ по футболу 2030 года

Президент Королевской федерации футбола Марокко (FRMF) Фузи Лекжа объявил, что новый стадион, расположенный недалеко от Касабланки, станет местом проведения финального матча чемпионата мира 2030 года.

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