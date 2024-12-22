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Трамп не исключил возвращения контроля США над Панамским каналом

Трамп не исключил возвращения контроля США над Панамским каналом Соединенные Штаты могут вернуть себе контроль над Панамским каналом, Вашингтон не устраивают условия его использования Панамой.

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