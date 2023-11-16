Александр Чаленко о том, как флиртовал, спорил и разоблачал украинскую националистку Ирину Фарион

© из личного архива Александра Чаленко С Ириной Фарион. Фото из личного архива Александра Чаленко Александр Чаленко В начале лета этого года я принял участие в одной из программ одного из федеральных российских каналов, которая была посвящена давней моей знакомой Ирине Фарион.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии