Крым готов оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате обстрела Белгорода, — Аксёнов

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выразил соболезнования семьям погибших в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ, после которого фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» поврежден жилой дом в городе Белгород.
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