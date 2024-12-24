Инвестиции в акции: как получить максимальную прибыль от своих сбережений Ирэн ОрлонскаяС приближением заседания Центробанка, посвященного ключевой ставке, банки начали повышать процентные ставки по вкладам.
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