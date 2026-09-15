«Эвалар» опровергла публикации о якобы нарушениях в составе БАДов

Появившаяся в ряде Telegram-каналов информация о якобы имеющихся нарушениях в составе ряда продуктов «Эвалар» недостоверна и вводит потребителей в заблуждение, заявили в компании.
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было бы здорово если бы все причастные удалили фейковую новость о нарушениях, если не удалят, то сразу станет ясно что точно заплатили за эту публикацию, но интересно конкуренты или еще кто...